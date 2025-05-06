ФСБ опубликовала документы о розыске нацистских преступников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архив документов, посвященных усилиям Советского Союза по розыску нацистских преступников и их пособников после победы в Великой Отечественной войне. Материалы выложены в открытый доступ на сайте спецслужбы.

Среди прочего в опубликованных документах говорится, что бежавшие из СССР после окончания войны пособники нацистов осели в основном в США, Канаде, Германии, Великобритании и Австралии.

«По состоянию на 1952 год, МГБ (Министерством госбезопасности) СССР были установлены 2 486 сбежавших за границу соучастников преступлений оккупантов против мирных граждан», — отметили в ФСБ.

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В документах также содержится информация о масштабной работе по выявлению фактов военных преступлений, совершенных нацистами, и поиску виновных в них, которую провели советские силовики. Так, согласно опубликованным материалам, всего было выявлено 54 тысячи фактов военных преступлений в годы войны.

В начале 1944 года НКВД приступила к поиску военных преступников и их пособников среди военнопленных немцев. Для этого их осматривали и допрашивали. В результате за последующие два года среди пленных нашли 15 тысяч обладателей татуировок, свидетельствующих о принадлежности к СС. К октябрю 1946 года на оперативный учет в лагерях были поставлены более шести тысяч человек, которых советские власти считали организаторами и участниками военных преступлений.

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30 апреля член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева опубликовала несколько фотографий фрагментов челюстей Адольфа Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ. Незадолго до этого власти Аргентины рассекретили почти две тысячи документов, посвященный нацистским преступникам, бежавшим в Южную Америку после окончания Второй мировой войны.