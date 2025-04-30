Россиянам показали зубы Гитлера

Член Совета по правам человека Ева Меркачева показала фрагменты челюстей главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ. Фотографии она опубликовала в своем телеграм-канале.

На кадрах правозащитница держит исторический артефакт в руках. По ее словам, зубы фюрера лежат в маленькой коробочке от папирос «Гвардейские». «Работники архива разрешают ее открыть и взять их в руки. Всего четыре фрагмента, в самом большом я насчитала девять зубов», — добавила Меркачева.

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Она также написала, что фрагменты челюстей Гитлера являются «основным доказательство того, что он покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней».

В 2000 году фотографии фрагментов челюстей Гитлера показали на выставке «Агония Третьего рейха». Тогда же, как сообщал «Первый канал», широкой публике впервые представили фрагмент черепа Гитлера с выходным пулевым отверстием.

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Утром 30 апреля стало известно, что ФСБ рассекретила документы о смерти Гитлера. В них приводятся показания близкого окружения фюрера, описывающие его последние дни жизни. В частности, начальник Имперской службы безопасности (личной охраны) группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер утверждал, что Гитлер выпил яд, а затем его личный камердинер Гейнц Линге «сделал контрольный выстрел ему в голову, чтобы героизировать его смерть».

В тех же документах ФСБ говорится, что Гитлер отравился цианистым калием. В пользу этой версии, как утверждается там, говорят результаты исследования, проведенные в марте и июне 2017 года французским антропологом Филиппом Шарлье.