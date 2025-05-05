Власти ждут роста зарплат россиян в ближайшее годы

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян вырастут в полтора раза в ближайшие четыре года. В 2025 году рост, как ожидается, составит почти 17%. Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2026–2028 годы от Минэкономразвития, который изучили «Ведомости».

В документе отмечается, что к 2028 году средние номинальные зарплаты россиян, то есть выплаты до вычета НДФЛ и с учетом премий и надбавок, вырастут на 51,15%. В базовом сценарии прописано, что в 2025 году средняя зарплата по сравнению с прошлым годом вырастет на 16,8% до 102 728 рублей.

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В последующие годы темпы роста будут замедляться. Так в 2026 году оплата труда вырастет на 11,4% до 114 420 рублей, в 2027 году – на 8,3% до 123 880 рублей, а в 2028 году средняя зарплата должна подрасти еще на 7,3% и достигнуть уровня 132 940 рублей.

В консервативном сценарии Минэка, который предполагает эскалацию торговых войн, а также замедление мировой экономики, рост номинальных зарплат немного скорректирован — в 2028 году, согласно прогнозу, они достигнут 127 423 рублей.

В то же время рост реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, в 2025 году составит лишь 6,8%. В 2026 году этот показатель вырастет на 5,7% в 2026 году еще на 4,1%, а к 2028 году и вовсе замедлится до 3,2%.

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Согласно данным Росстата, на которые ссылаются «Ведомости», в феврале 2025 года среднемесячные номинальные зарплаты в России выросли на 13,6% год к году, а реальные – на 3,2%.

В начале апреля аналитики сервиса по трудоустройству «Зарплата.ру» заявили, что с марта прошлого года в стране на треть выросло число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Однако они отметили, что динамика роста зарплат по большинству позиций уже начала замедляться, так как многие компании исчерпали ресурсы для увеличения зарплатного фонда.