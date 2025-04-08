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Общество

В России резко увеличилось число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей

2 минуты чтения 12:24

С марта прошлого года количество вакансий в России с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло на треть, сообщили агентству РИА «Новости» аналитики сервиса по трудоустройству «Зарплата.ру». При этом они сообщили, что динамика роста зарплат на большинстве позиций уже замедляется, потому что многие компании уже исчерпали ресурсы для увеличения фонда оплаты труда.

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По данным «Зарплата.ру», у курьеров число высоких зарплат за год выросло почти вдвое, на 96 процентов. На втором месте оказались водители, у них прирост составил 65 процентов. Далее в рейтинге сервиса идут машинисты (59 процентов), сварщики (54 процента), упаковщики и токари (по 42 процента). У кладовщиков и разнорабочих число больших зарплат выросло примерно на треть, а у менеджеров по продажам и врачей — примерно на 20 процентов.

В сервисе отметили, что работодатели повышают зарплаты последние два года, конкурируя за соискателей и переманивая сотрудников других компаний. Согласно анализу 291 тысячи вакансий, с марта прошлого года количество зарплат, превышающих 100 тысяч рублей, выросло на 32 процента.

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По данным портала по поиску работы и сотрудников HeadHunter, которые РИА «Новости» опубликовало 5 апреля, за год средняя предлагаемая зарплата выросла с 62,8 тысячи рублей до 74 тысяч рублей. В некоторых сферах сервис наблюдает нехватку кадров. Например, в розничной торговле на одну вакансию приходится 1,7 резюме, в медицине и фармацевтике — 2,5, в сфере производства и сервисного обслуживания — 3,7 заявок. При этом HH отметил, что дефицит кадров в целом уменьшается: число активных вакансий снизилось на 13 процентов.

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