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Криминал

20-летнего россиянина обвинили в «половых сношениях» с несовершеннолетней сестрой

2 минуты чтения 15:22

В Удмуртии суд города Сарапула не стал заключать под стражу на время следствия 20-летнего местного жителя, чье имя не называется, обвиненного в регулярном сексуализированном насилии над своей двоюродной сестрой 2011 года рождения. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

«Органами следствия мужчина проверяется на причастность к совершению в период с июня 2023 года по май 2024 года половых сношений со своей двоюродной сестрой, 2011 года рождения», — говорится в нем.

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В пресс-службе также отметили, что фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 134 УК, которая предусматривает ответственность за половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста.

«Выслушав мнение участников процесса, изучив представленные материалы дела, сведения о личности обвиняемого, приняв во внимание отсутствие в материалах дела документов, подтверждающих возможность нахождения обвиняемого под домашним арестом в случае избрания указанной меры пресечения, учитывая сложность уголовного дела и обстоятельства инкриминируемого преступления, суд пришел к выводу о возможности избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий», — цитирует пресс-служба постановление суда. 

Там также отметили, что среди наложенных судом ограничений — запрет на общение с потерпевшей.

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