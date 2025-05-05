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Криминал

Неизвестные расстреляли семейную вечеринку в США

2 минуты чтения 17:22 | Обновлено: 17:23

В городе Глендейле штата Аризона неизвестные устроили стрельбу на семейной вечеринке в стейкхаус-ресторане «Гигантская креветка». Полицейские сообщили NBC о троих погибших и пятерых пострадавших «от огнестрельных или осколочных ранений».

В вечеринке участвовали десятки человек, одной из версий полиция назвала перестрелку «участников двух противоборствующих группировок».

«Знают ли стрелявшие друг друга, связаны ли они, являются союзниками или противниками, мы пока не знаем, и это то, что мы пытаемся выяснить», — заявил журналистам сотрудник отдела общественной информации полицейского управления Глендейла Морони Мендес.

Стрельба началась около 19:45 воскресенья, 4 мая, сообщили очевидцы и полицейские. Один из очевидцев рассказал NBC, что семейная вечеринка была приурочена к мексиканскому празднику Синко де Майо. Он назвал участников вечеринки «людьми всех возрастов».

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Собеседник NBC вышел из ресторана, когда услышал, как в течение 15-20 секунд внутри раздалось более 20 выстрелов. По его словам, после примерно тридцатисекундной паузы прозвучало еще около десятка выстрелов.

Очевидец рассказал, что помог женщине, которая была ранена. Он также сказал, что видел, как парамедики «делали довольно сильные надавливания на грудную клетку» трем людям, а также как кого-то, кто был в сознании и дышал, выносили на носилках.

Официальная информация о личностях погибших и пострадавших недоступна, пока не будут проинформированы ближайшие родственники, уточнила NBC.

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Представитель городского департамента полиции сообщил журналистам, что «немедленных арестов не было», однако «довольно много людей» оказались задержаны. Полицейские пытались понять, были задержанные жертвами нападения, свидетелями или их можно квалифицировать как подозреваемых, объяснил Мендес.

По его словам, никто из полицейских не применил оружие. Сотрудник отдела общественной информации назвал произошедшее «грандиозным происшествием», на предварительный разбор которого следователям, вероятно, потребуется «время до полудня».

Консульство Мексики в городе Финиксе предложило помощь оказавшимся на месте стрельбы в Глендейле гражданам Мексики.

Синко де Майо — праздник в честь победы мексиканских войск над войсками Французской империи в 5 мая 1862 года. Праздник отмечается блюдами мексиканской кухни, национальной музыкой и танцами.

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