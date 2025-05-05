Более половины россиян ощущают себя моложе собственного возраста

58% россиян чувствуют себя младше собственного биологического возраста, сообщил медиахолдинг Rambler со ссылкой на результаты собственного исследования. Большинство участников опроса считают молодыми людей в возрасте до 35 лет, признавать молодежью людей младше 45 согласен только 21% респондентов, рассказала о результатах исследования «Афиша Daily».

Из 58% менее половины, 26%, сказали, что ощущают себя значительно младше своего возраста, а 32% заявили, что ощущают себя «немного моложе». Ощущают себя «на свой возраст» 28% участников опроса, старше, чем есть, — 8% респондентов.

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Каждый второй участник опроса Rambler против изменения возрастных рамок понятия «молодежь». Всемирная организация здравоохранения прошлой осенью изменила классификацию возрастов и теперь считает молодыми людьми землян в возрасте до 45 лет.

С классификацией ВОЗ оказались согласны 9% респондентов Rambler. Треть опрошенных согласна считать молодыми только людей в возрасте до 30 лет. 27% признают молодежью максимум 25-летних. 22% нравится вариант, когда молодежью перестают быть в 35 лет.

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Молодыми людьми участники исследования назвали тех, кто «открыт новому и способен быстро адаптироваться» (так ответили 23% респондентов), имеет хорошее здоровье (21%), обладает «незрелостью взглядов» (16%), отличается «внешним видом» (14%) и высокой социальной мобильностью (11%). Каждый десятый назвал как признак активную жизненную позицию, а 5% —отсутствие семьи.

Медиахолдинг Rambler проводил опрос с 23 по 29 апреля, охват составил 66 467 интернет-пользователей, сообщает РИА «Новости».