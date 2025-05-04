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Общество

Силовики сорвали концерт в Екатеринбурге

2 минуты чтения 12:23

Силовики ворвались в екатеринбургский бар Syndrome в ночь на 4 мая во время проводившегося в нем концерта, сообщают местные медиа E1 и «Свет Екатеринбург».

Они также публикуют снятые очевидцами видео, на которых видны люди в камуфляжной форме и масках внутри помещения, а также автомобили силовых ведомств у входа в заведение. Посетители бара рассказали журналистам, что силовики потребовали показать им содержимое телефонов, осмотрели их татуировки и спросили про «отношение к СВО».

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E1 также утверждает, что минимум одного посетителя без объяснения причин задержали на несколько часов, забрав телефон и паспорт. Официально о количестве задержанных не сообщается, региональное управление МВД не комментировало ситуацию.

Также в ночь на 4 мая силовики ворвались в петербургский клуб Kontrkult, в котором, как утверждает телеграм-канал Mash, проходила рейв-вечеринка. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что визит силовиков связан с тем, что мероприятие не было согласовано с властями, пришедшие сотрудники проверяли посетителей на наличие запрещенных веществ. Региональное медиа 78.ru отмечает, что билеты продавались онлайн, а место проведения посетителям заранее не сообщалось. Организаторы, по информации журналистов, были задержаны.

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Ранее сообщалось также о рейде московских силовиков в свингер-клуб Bizzare в ночь на 1 мая. Государственные СМИ сообщили, что силовики якобы получили информацию о том, что в клубе «могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде». В администрации клуба подтвердили факт визита силовиков, но заявили, что заведение продолжит работу, а сотрудники «выявили ряд минимальных нарушений».

В посте-анонсе мероприятия организаторы отдельно предупреждали о том, что во время него «запрещена пропаганда либо демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, ЛГБТ и смены пола».

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