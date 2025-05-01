Силовики провели рейд в свингер‑клубе в Москве

Сотрудники силовых структур провели рейд в одном из ночных клубов в Москве, расположенном в районе метро «Автозаводская», пишет РИА «Новости». Речь идет о свингер‑клубе Bizzare — информацию о рейде подтвердили в телеграм-канале самого заведения.

Силовики якобы получили информацию о том, что в клубе «могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде», пишет агентство со ссылкой на неназванный инсточник. Неизвестно, были ли в ходе рейда задержания. Администрация Bizzare в свою очередь утверждает, что «госорганами были выявлены ряд минимальных нарушений» и заведение продолжит работу.

«Абсолютно ничего страшного. Это обычная внеплановая проверка нашими госорганами. Были выявлены ряд минимальных нарушений, которые не влияют на работу», — рассказала представитель клуба. По ее словам, вечером 1 мая в Bizarre пройдет очередная вечеринка.

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Рейд в свингер-клубе прошел в ночь на 1 мая, когда там проходило мероприятие под названием «Порочная: Милфы древней Греции». «Очаровательные леди замрут в позах прекрасных греческих статуй, а вы сможете повзаимодействовать с ними», — говорилось в анонсе мероприятия.

При этом организаторы вечеринки отдельно предупредили о запрете «пропаганды либо демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, ЛГБТ и смены пола» и призывали придерживаться российских законов.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ» и телеканалом РЕН ТВ, видно, что участники вечеринки лежат лицом в пол. Судя по видео, облаву устроил спецназ МВД.

Крупнейший клуб в Москве Bizzare расположен на улице Ленинская слобода. На сайте проекта заведение называют свингер-клубом.

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«Мы предлагаем атмосферу, полную комфорта. В Bizzare вы можете быть сами собой — свободными, раскованными и привлекательными. Здесь вас ждут музыка и стильные интерьеры, которые помогут воплотить в жизнь все ваши фантазии. Каждые выходные к нам приходят артисты, чтобы устроить яркие шоу», — говорится на сайте клуба.

РЕН ТВ отмечает, что в ночь на 1 мая рейды прошли и в других столичных заведениях.



