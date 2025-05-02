Угроза со стороны Путина заставила Францию и Швецию расширить военное сотрудничество

Два европейских оборонных тяжеловеса Франция и Швеция расширяют сотрудничество на фоне угроз со стороны России и непостоянства во внешней политике нынешней администрации США под руководством Дональда Трампа, пишет Politico.

Издание сообщает, что в апреле Париж отправил на самую северную шведскую авиабазу Лулео многоцелевой транспортный самолета-заправщик Airbus A330 в рамках миссии Pegase High North. Это третий подобный визит французских ВВС в этом году, подчеркивается в публикации.

«Мы показываем, что можем развернуться в любой точке Европы за полдня», — объясняет командующий французской миссией генерал Патрис Югре.

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Politico отмечает, что операция Pegase High North — это не просто военные учения, а сигнал того, что НАТО укрепляется в Арктике. При этом авиабаза Лулео, как подчеркивается, стала становится точкой на карте для сдерживания России.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета и вступили в НАТО. Теперь граница на севере Европы обретает особое значение, утверждает издание, добавляя, что Арктика становится растущим источником напряженности для НАТО, России и даже Китая.

Все это делает шведскую базу «прекрасным местом для защиты границы на востоке», отметил командующий авиабазой Лулео полковник Петер Греберг. «Мы находимся примерно в 600–700 километрах от первой российской военной базы. С точки зрения полета это не так уж и далеко», —добавил он.

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В свою очередь, Politico подчеркивает, что несмотря на очень разное географическое положение — Швеция является арктической страной, имеющей общую морскую границу с Россией, а Франция находится на южном фланге НАТО и выходит к Средиземному морю — Париж и Стокгольм очень похожи в вопросах оборонной политики, а также отмечает, что они становятся все ближе друг к другу.

Ранее сообщалось, что власти Швеции начали готовить элитные войска для отражения возможной российской агрессии в арктическом регионе. Издание The Wall Street Journal отмечало, что шведские военные уверены, что после завершения войны в Украине Россия может переключиться на Арктику.

