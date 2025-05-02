За передачу банковских карт мошенникам хотят наказывать уголовными сроками

Госдума начала рассматривать правительственный законопроект об уголовном наказании за дропперство — передачу данных банковских счетов, карт иди электронных кошельков мошенникам, в том числе без ведома владельца. Согласно тексту законопроекта, максимальное наказание, которое будет грозить дропперам, — миллион рублей штрафа и шесть лет колонии.

Законопроект вносит поправки в статью 187 Уголовного кодекса «Неправомерный оборот средств платежей», расширяя ее четырьмя дополнительными пунктами.

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Согласно тексту поправок, за передачу доступа к собственному счету третьим лицам из корыстных побуждений, «с целью последующего совершения противоправных операций», предлагается штраф до 300 тысяч рублей или срок до трех лет колонии. За участие владельца счета в дропперстве «по указанию других лиц» предлагается аналогичное наказание.

Самое жестокое наказание предусмотрено для тех, кто передает мошенникам данные чужих счетов, карт или электронных кошельков. Таким людям грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

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Человек, который «впервые совершил преступление и добровольно помогает следствию», может быть освобожден от уголовной ответственности, говорится в тексте документа.

Правительство передало законопроект на рассмотрение Федеральному Собранию в конце апреля.

Ранее Центробанк заявил, что ежемесячно в России дропперами становятся 80 тысяч человек, в том числе иностранцы. Зампредседателя Банка России Ольга Полякова рассказывала, что добровольно становящихся дропперами привлекает «легкий способ заработать деньги». По словам топ-менеджера ЦБ, людей «привозят автобусами к отделениям банков» и «выстраивают в очереди» на получение банковской карты и закрытие счета с выводом средств.