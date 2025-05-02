СМИ: цели Путина в Украине могли измениться

Владимир Путин мог пересмотреть стратегию ведения войны в Украине и переключиться на более краткосрочные цели. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, которые ознакомились с разведданными, предоставленными США и западными странами.

Собеседники канала отмечают, что Путин, вероятно, решил сосредоточиться над удержанием контроля на уже захваченных украинских территориях, а также на стимулировании экономики России. По мнению одного из источников издания, смена курса российской власти может быть связана с попыткой улучшить отношения с США.

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Так, CNN отмечает, что давление, которое администрация президента Дональда Трампа оказывает на Кремль, ставит Путина в потенциально трудное положение, напоминая о переговорах Москвы и Вашингтона, где обсуждалось возможное экономическое сотрудничество двух стран. В конце апреля Трамп писал, что если Москва и Киев вскоре заключат сделку, то обе страны «начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние».

«Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы Путин мог не просто заявить о победе внутри страны, но и действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы», — сказал CNN неназванный американский чиновник, добавив, что даже в таком случае Путин, вероятно, захочет возобновить боевые действия позже.

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С ним согласился высокопоставленный европейский чиновник, который считает, что Кремль готов «подыгрывать» Белому дому, а также, что российские власти могут пойти на небольшие уступки, но не будут полностью отказываться «от своих максималистских военных целей».

Эту мысль подтверждают слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который 30 апреля заявил, что «Путин имеет главную цель — достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО».