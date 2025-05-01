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Общество

Женщины ежедневно тратят на домашние дела на 130 минут больше мужчин

2 минуты чтения 17:06

Росстат опубликовал исследование, согласно которому в 2024 году женщины каждый день тратили на дела по дому в два раза больше минут, чем мужчины. Внимание на статистику обратил проект «Если быть точным». 

Так, в прошлом году женщины ежедневно тратили на бытовые дела и уход за близкими 235, а мужчины 102 минуты. Для сравнения проект приводит данные 2019 года — 260 и 113 минут соответственно.

Как отмечается, безработные тратят на ежедневные домашние обязанности больше времени — женщины 284 минуты, а мужчин — 135 минут. Кроме того, согласно результатам исследования, те у кого есть работа тратят на дела по дому больше времени в выходные, а безработные, напротив, в будни. 

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Также утверждается, что люди с детьми тратят на бытовые дела меньше времени, чем те, у кого их нет. Однако в подсчетах не учитывалось время, которое тратится на уход за детьми. 

По данным Росстата, женщины проводят с детьми почти в три раза больше времени, чем это делают мужчины. «Больше всего на домашние дела тратят женщины с детьми до 6 лет — 360 минут в будни и 392 минуты в выходные», — отмечает «Если быть точным». 

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Что касается регионов, то больше всего времени домашним обязанностям и уходу за членами семьи уделяют жительницы Курганской (317), Астраханской (296) областей, Адыгеи (288). Самый низкий показатель зафиксирован в Чукотском Автономном округе (176), Москве (183) и Томской области (195). В этих же регионах разница между затраченным на домашнюю работу временем между мужчинами и женщинами минимальна.  

Осенью прошлого года социологи отмечали, что в России женщины занимаются домашними делами в три раза больше мужчин. Тогда подчеркивалось, что ситуация в этом плане не меняется последние 27 лет. По их подсчетам, женщины в среднем уделяют работе по дому почти 17 часов в неделю, а мужчины — шесть. 

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