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Общество

Женщины занимаются домашними делами в три раза больше мужчин

15:40 24.10.2024

В России женщины работают по дому почти в три раза больше мужчин, и такая ситуация сохраняется как минимум последние 27 лет. Об этом говорят данные социологов, с которыми ознакомилось издание «Коса». 

Несмотря на то что с 1994 года общее количество часов, которые россияне тратят на домашние дела, снизилось, распределение этих обязанностей между мужчиной и женщиной практически не изменилось. 

Женщины занимаются работой по дому почти 17 часов в неделю, а мужчины — только шесть часов. При этом, согласно проведенному социологами опросу, после пандемии коронавируса и перехода на удаленную работу больше половины женщин заявили, что границы между профессиональной и частной жизнью стираются. Среди мужчин так думают чуть больше 19%. 

«Мужчин гораздо в меньшей степени отвлекают другие члены семьи, они не испытывают проблем с организацией рабочего места, и они практически не страдают от отсутствия общения с коллегами. Вероятно, это можно объяснить тем, что в пандемию именно на женщин легла дополнительная нагрузка по организации питания для всей семьи, проверки уроков у детей и чаще именно женщины “жертвовали” рабочим местом, отвлекали и успокаивали детей, чтобы супруг мог спокойно работать», — говорится в статье, которая опубликована в научном журнале «Уровень жизни населения регионов России».  

Там также отмечается, что мужчины если и включались в домашние дела, то в качестве помощников. При этом основной сферой, где отмечалось увеличение вовлеченности мужчин, была забота о детях.
Проблема неравенства в области ведения домашнего хозяйства актуальна не только для России. В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (OCED) от 2017 года говорится, что в каждой стране, которая входит в организацию, женщины заняты бытом больше мужчин. Так, в Южной Корее женщины выполняют около 80% всей домашней работы, а, например, в Германии — 62%.

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