Российские власти анонсировали значительное повышение цен на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения в России значительно вырастут уже в июле текущего года. Об этом, как передает ТАСС, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, который подготовили в Минэкономразвития.

Так, из документа следует, что уже с 1 июля 2025 года тарифы будут проиндексированы на 12,6%. При этом в ведомстве сообщили, что с июля 2026 года цены на электричество для жителей страны вырастут еще на 9,3%. В последующие годы рост тарифов продолжится, говорится в прогнозе. В июле 2027 года они повысятся на 6,9%, а летом 2028 года — еще на 4,9%.

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Повышение тарифов на электроэнергию для населения ожидается на фоне роста цен на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Так, с июля 2025 года они вырастут на 11,5%, с июля 2026 года — на 12,1%, с июля 2027 года — на 9,3%, а с июля 2028 года — 4,3%. Согласно прогнозу, тарифы сетевых компаний вырастут в 2025 году для всех категорий потребителей на 11,6%, в 2026 году — на 9,8%, в 2027 году — на 6,3%, в 2028 году — на 4,2%.

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Накануне правительство России одобрило разработанный министерством финансов законопроект о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год. Согласно документу дефицит российского бюджета в текущем году вырастет более, чем в три раза — с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей. При этом заметно сократятся ожидаемые доходы бюджета — с 40,3 триллиона рублей, которые планировались при подготовке бюджета минувшей осенью, до 38,5 триллиона рублей.