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Общество

Российские власти анонсировали значительное повышение цен на электроэнергию

2 минуты чтения 11:35

Тарифы на электроэнергию для населения в России значительно вырастут уже в июле текущего года. Об этом, как передает ТАСС, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, который подготовили в Минэкономразвития.

Так, из документа следует, что уже с 1 июля 2025 года тарифы будут проиндексированы на 12,6%. При этом в ведомстве сообщили, что с июля 2026 года цены на электричество для жителей страны вырастут еще на 9,3%. В последующие годы рост тарифов продолжится, говорится в прогнозе. В июле 2027 года они повысятся на 6,9%, а летом 2028 года — еще на 4,9%.

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