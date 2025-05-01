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Общество

Спортсменам посоветовали избегать отношений на одну ночь из-за риска провалить тесты на допинг

2 минуты чтения 23:18

Эксперты по борьбе с допингом посоветовали спортсменам воздержаться от отношений на одну ночь из-за риска заражения запрещенными препаратами при случайном сексе. Об этом сообщает The Guardian и The Times.

По данным изданий, предупреждение прозвучало на конференции в Лондоне, где эксперты призвали внести изменения в антидопинговые правила, чтобы более четко разграничить преднамеренное употребление запрещенных веществ и случаи, когда они попадают в организм помимо воли спортсмена, в том числе половым путем.

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Марк Ховелл, ведущий спортивный юрист и независимый председатель антидопингового дела теннисиста Янника Синнера, напомнил о французском теннисисте Ришаре Гаске. В 2009 году его оправдал Спортивным арбитражным судом после того, как он смог доказать, что кокаин, «вероятно», попал в его организм в результате поцелуя с женщиной в ночном клубе. Женщина дала показания в суде, которые стали решающими. «Но как вы собираетесь снова найти этого человека, если у вас была связь на одну ночь? Вот в чем проблема», — добавил Ховелл.

Также в 2020 году Антидопинговое агентство США (Usada) обвинило американскую боксершу Вирджинию Фукс в применении допинга, когда выяснилось, что ее партнер использовал терапевтические дозы запрещенного препарата, повышающего выносливость. Метаболиты, обнаруженные в ее пробе, «соответствовали недавнему воздействию этих веществ при половом контакте».

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Трэвис Тайгарт, генеральный директор Usada, отметил, что на фоне дискуссии нынешние требования к спортсменам выглядят «нелепыми», и призвал сделать антидопинговые правила «более разумными и справедливыми».

Ранее теннисистов попросили принимать душ после матчей под присмотром инспектора по допингу, чтобы у спортсменов не было возможности подменить допинг-пробы. Если спортсмены чувствуют себя некомфортно в присутствии инспектора, им посоветовали отказаться от душа сразу после игры.

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