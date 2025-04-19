Теннисистов попросили ходить в душ под присмотром инспектора по допингу

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило напоминание об антидопинговых правилах и заявило, что игроки, которых отобрали для сдачи допинг-проб, должны оставаться на виду у сопровождающих, если они решат принять душ сразу после матча. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, в своем письме ITIA сказано, что организация «приложила немало усилий» для того, чтобы поход в душ после матча мог считаться допустимой задержкой перед допинг-контролем, однако это «не является обязательным правом».
Игрокам, которые решили принять душ, предложили соблюдать требования ITIA и все время находиться на виду у сопровождающего лица. Агентство признает, что некоторые этапы антидопингового контроля могут «вызывать дискомфорт», но в то же время отмечает, что они соответствуют требованиям Всемирного антидопингового кодекса, согласно которому игроки после матча должны быть под постоянным наблюдением.
«ITIA любезно просит теннисистов, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы», — сказано в письме ITIA.
Reuters отмечает, что ITIA подверглось критике со стороны болельщиков после того, как текст письма попал в сеть. «За игроками необходимо наблюдать в душе, чтобы они не подменили мочу для анализа», — объяснило свои требования агентство.
The Guardian отмечает, что теннисистам напомнили о сдаче проб на допинг после того, как в последние месяцы ITIA пришлось оправдываться из-за отсутствия штрафных санкций к Яннику Синнеру и Иге Свентег, которые не сдали тесты.