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Общество

Теннисистов попросили ходить в душ под присмотром инспектора по допингу

2 минуты чтения 18:37

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило напоминание об антидопинговых правилах и заявило, что игроки, которых отобрали для сдачи допинг-проб, должны оставаться на виду у сопровождающих, если они решат принять душ сразу после матча. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в своем письме ITIA сказано, что организация «приложила немало усилий» для того, чтобы поход в душ после матча мог считаться допустимой задержкой перед допинг-контролем, однако это «не является обязательным правом».

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Игрокам, которые решили принять душ, предложили соблюдать требования ITIA и все время находиться на виду у сопровождающего лица. Агентство признает, что некоторые этапы антидопингового контроля могут «вызывать дискомфорт», но в то же время отмечает, что они соответствуют требованиям Всемирного антидопингового кодекса, согласно которому игроки после матча должны быть под постоянным наблюдением.

«ITIA любезно просит теннисистов, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы», — сказано в письме ITIA.

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Reuters отмечает, что ITIA подверглось критике со стороны болельщиков после того, как текст письма попал в сеть. «За игроками необходимо наблюдать в душе, чтобы они не подменили мочу для анализа», — объяснило свои требования агентство. 

The Guardian отмечает, что теннисистам напомнили о сдаче проб на допинг после того, как в последние месяцы ITIA пришлось оправдываться из-за отсутствия штрафных санкций к Яннику Синнеру и Иге Свентег, которые не сдали тесты.

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