Российские власти признали неизбежность падения рубля

Минэкономразвития разработало консервативный сценарий экономического развития страны на период с 2025 по 2028 годы. В документе, который был рассмотрен правительством, говорится об ослаблении курса рубля из-за более сильного снижения объемов товарного экспорта, чем импорта.

В своем прогнозе ведомство учитывает возможную эскалацию торговых войн, а также рассматривает более серьезное замедление мировой экономики. В Минэке отмечают, что эти факторы снизят мировой спрос, а вместе с ним упадут цены на нефть и другие российские экспортные товары.

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Так, согласно консервативному сценарию, в 2025 году нефть марки Brent в среднем будет стоить чуть дороже 58 долларов за баррель, а к 2026 году ее стоимость снизится до 50 долларов за баррель. При этом российская Urals, как ожидается, в 2025 году будет стоить 48,8 доллара за баррель, а к 2026 году ее цена опустится до 43 долларов за баррель.

На данный момент российский бюджет на текущий год сверстан исходя из прогнозной экспортной цены российской нефти 69,7 доллара за баррель, напоминает РБК.

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Что касается среднегодового курса рубля, то консервативный сценарий Минэкономразвития, как отмечает издание, предполагает, что в этом году доллар будет стоить 96,6 рубля, а в следующем году российская валюта ослабнет до 101,7 рубля за доллар.

Этот прогноз расходится с новыми параметрами бюджета на 2025 год, которые представило Министерство финансов. Согласно новому варианту, средний курс российской валюты в 2025 году несколько скорректирован. Предполагается, что он укрепится и составит 94,3 рубля за доллар. Также там отмечается, что предполагаемый дефицит бюджета вырастет более чем в три раза с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей.