EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Иностранца лишили российского гражданства за межнациональный конфликт

2 минуты чтения 14:57

Проживавшего в Липецкой области иностранца лишили приобретенного российского гражданства из-за инициированного им «конфликта на межнациональной почве». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В сентябре 2024 года выходец из республик Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями г. Липецка. В результате “словесной перепалки” высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан России, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится в нем.

Я сбежал из России в Германию
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
Общество8 минут чтения

В ведомстве добавили, что после описанных событий, мужчина, чье имя не называется, был задержан силами сотрудников МВД и ФСБ. Позже суд назначил ему семь суток административного ареста, признав виновным по административной статье о «мелком хулиганстве» (ч.1 ст. 20.1 КоАП).

В сообщении также отмечается, что фигуранта депортировали на родину, а МВД запретило ему въезд в Россию на 50 лет.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Весной 2023 года Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Так, согласно документу, поводом для лишения гражданства стали, в том числе совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также преступлений, предусмотренных более 60 статьями Уголовного кодекса, в том числе связанными с экстремистской или террористической деятельностью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Величайшая мистификация в истории»
Мир
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
17:00
Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования