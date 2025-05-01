Иностранца лишили российского гражданства за межнациональный конфликт

Проживавшего в Липецкой области иностранца лишили приобретенного российского гражданства из-за инициированного им «конфликта на межнациональной почве». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В сентябре 2024 года выходец из республик Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями г. Липецка. В результате “словесной перепалки” высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан России, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится в нем.

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В ведомстве добавили, что после описанных событий, мужчина, чье имя не называется, был задержан силами сотрудников МВД и ФСБ. Позже суд назначил ему семь суток административного ареста, признав виновным по административной статье о «мелком хулиганстве» (ч.1 ст. 20.1 КоАП).

В сообщении также отмечается, что фигуранта депортировали на родину, а МВД запретило ему въезд в Россию на 50 лет.

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Весной 2023 года Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Так, согласно документу, поводом для лишения гражданства стали, в том числе совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также преступлений, предусмотренных более 60 статьями Уголовного кодекса, в том числе связанными с экстремистской или террористической деятельностью.