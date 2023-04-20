18 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект «О гражданстве». Эти поправки внес Владимир Путин. В документе перечислены причины, из-за которых человека можно будет лишить приобретенного российского гражданства: это, например, распространение военных «фейков» или «публичные призывы к экстремизму». Юристы «Первого отдела» разобрались, как это будет работать. Рассказываем главное.

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Что такое приобретенное гражданство? А если оно единственное?

Приобретенное гражданство — это гражданство, полученное не по рождению. Оно может быть как вторым, так и единственным — например, когда его получает человек без гражданства.

С августа 2021 года в России людям без гражданства выдают временное удостоверение личности. Этот документ позволяет легально находиться в стране, но сильно ограничивает права человека: например, он не может голосовать или занимать государственную должность.

За что его смогут отобрать?

Например, за ложную информацию или поддельные документы — официально именно за это в феврале 2023 года лишили гражданства антивоенного активиста Аршака Макичяна и его близких.

Гражданства смогут лишить за некоторые преступления (и даже покушения), а также за действия, которые «угрожают национальной безопасности страны». Какие именно действия могут угрожать нацбезопасности — неизвестно. Решать это будет ФСБ.

Принятые Госдумой поправки также расширяют старый перечень преступлений, которые могут привести к лишению гражданства. Теперь это касается осужденных:

за «военные фейки»

за повторную «дискредитацию» российской армии

за дезертирство

за уклонение от прохождения воинской службы

за уклонение от исполнения обязанностей военной службы

за многократное нарушение закона о митингах

за причастность к «нежелательным» организациям

за уклонение от исполнения обязанностей «иноагента»

за призывы к санкциям против России

за посягательство на жизнь силовика

за «публичные призывы к экстремизму»

за «реабилитацию нацизма»

за надругательство над государственным гербом или флагом России

за вандализм и хулиганство по мотивам «политической ненависти»

Что российские силовики подразумевают под этими преступлениями?

Юристы «Первого отдела» составили список «самых диких» примеров нарушений, за которые после окончательного принятия поправок можно будет лишиться приобретенного гражданства:

повторный репост текста «Медузы» или другой «нежелательной» организации, если вас уже штрафовали по этой статье;

сравнение Сталина с Гитлером — это считается «реабилитацией нацизма»;

брошенный в росгвардейца стаканчик;

незаполнение «иноагентских» отчетов, если вас уже штрафовали по этой статье;

пост про преступления российской армии в Украине;

одиночный пикет с плакатом «Нет войне», если вас уже штрафовали по этой статье.

По мнению юриста «Первого отдела» Максима Оленичева, эти поправки — «закон военного времени». Он отмечает, что поводом для лишения гражданства становятся или «пропагандистские» статьи уголовного кодекса, или преступления, связанные с отказом призывников от службы. «При этом ФСБ получает неограниченные полномочия лишать гражданства по своему усмотрению, и предусмотренная законом судебная процедура в современной России не защитит», — говорит он.