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Общество

Ученые связали эндометриоз с более частым наступлением ранней менопаузы

2 минуты чтения 00:11 1 мая

Международная группа ученых из Японии, Австралии, Швеции, США, Великобритании и Франции выяснила, что женщины, страдающие эндометриозом, подвергаются более высокому риску ранней менопаузы и в семь раз чаще сталкиваются с хирургической менопаузой. Исследование опубликовано в журнале Human Reproduction.

В исследовании были проанализированы данные 279 048 женщин, из которых 10 367 (3,7%) сообщили об эндометриозе в пяти других исследованиях, проведенных в разных странах с 1996 по 2022 год. Ученые пришли к выводу, что у женщин с эндометриозом хирургическая менопауза наступает в среднем на 19 месяцев раньше, а естественная менопауза — на пять месяцев раньше.

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Также в исследовании сказано, что у женщин с эндометриозом в два раза чаще наступает преждевременная хирургическая менопауза в возрасте до 40 лет и в 1,4 раза чаще наступает естественная менопауза к тому же возрасту.

В то же время авторы работы отметили, что среди участников они не смогли дифференцировать подтипы и стадии эндометриоза, а также определить, проводилось ли женщинам хирургическое иссечение или абляционное удаление эндометриомы — кисты, которая может влиять на количество яйцеклеток.

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Также из анализа исключили женщин, перенесших гистерэктомию — операцию по удалению матки. В связи с этим, по словам исследователей, гистерэктомия не могла бы объяснить более раннюю естественную менопаузу. 

Кроме того, ученые добавили, что в современных руководствах по лечению эндометриоза основное внимание уделяется боли, бесплодию и методам лечения. Менопауза упоминается только в контексте лечения эндометриоза у женщин в постменопаузе.

Ранее ученые из Оксфордского университета связали эндометриоз с повышенным риском развития некоторых аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидным артритом, целиакией и рассеянным склерозом.

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