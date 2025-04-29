Ученые связали эндометриоз с риском развития аутоиммунных заболеваний

​​Ученые из Оксфордского университета выяснили, что женщины с эндометриозом подвергаются значительно более высокому риску развития аутоиммунных заболеваний. Они выявили генетическую связь между эндометриозом и ревматоидным артритом, целиакией, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, сообщает Би-би-си.

Исследователи утверждают, что у женщин с эндометриозом риск развития аутоиммунных заболеваний выше на 30–80%. В ходе работы ученые использовали данные британского биобанка для анализа более восьми тысяч случаев эндометриоза и 64 тысяч случаев других заболеваний. Они установили взаимосвязь между эндометриозом и 31 аутоиммунным заболеванием.

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«В этом случае мы предоставили убедительные доказательства связи между эндометриозом и последующим риском развития таких заболеваний, как остеоартроз и ревматоидный артрит, и мы показали, что это имеет биологическую основу. Эту новую информацию теперь можно использовать для поиска новых методов лечения, которые могут быть эффективны при этих состояниях», — рассказала старший автор исследования и руководитель кафедры женского и репродуктивного здоровья на факультете клинической медицины Наффилда в Оксфордском университете Крина Зондерван.

По ее словам, результаты исследования «открывают захватывающие возможности» для новых терапевтических подходов, таких как повторное использование лекарств или разработка комбинированных методов лечения. Она добавила, что полученные данные также свидетельствуют о том, что женщин с эндометриозом следует более тщательно контролировать на предмет развития иммунологических заболеваний.

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Эндометриоз — это заболевание, при котором клетки, похожие на те, что находятся в матке, развиваются в других частях тела. Оно может сопровождаться хронической болью, усталостью и проблемами с фертильностью. Ранее сообщалось, что очередь на диагностику эндометриоза в Англии достигла девяти лет.