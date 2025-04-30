Зумеры реже других поколений читают детям вслух

Родители в возрасте 28 лет и младше, которых считают представителями первого поколения, выросшего в эпоху соцсетей, реже других читают детям вслух. Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование компаний HarperCollins и NielsenIQ BookData, в ходе которого эксперты опросили более двух тысяч родителей.

Исследование также показало, что родители чаще читают девочкам, чем мальчикам. Только 29% мальчиков в возрасте до двух лет ежедневно читали сказки вместе со взрослыми, в то время как среди девочек их возраста этот показатель составляет 44%.

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

«Это извечное представление о том, что мальчики не обладают эмоциональным интеллектом, не читают так много, как девочки, и так пугает, но думать о том, что родители расставляют приоритеты, кому из своих детей читать, исходя из их пола, просто ужасает», — считает писатель Фил Эрл.

В исследовании сказано, что родители часто читают своим детям в 41% случаев, если их возраст не превышает четырех лет, и в 36% случаев, если их детям от пяти до семи лет. Когда дети достигают возраста в 11-13 лет, 35% родителей читают им редко или не читают вовсе.

Я переехал в Лондон в 43 года Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика Общество 12 минут чтения

Доля детей от пяти до семи лет, которые читают вместе с родителями или сами с 2012 года снизилась на примерно 15 и 20 процентных пунктов соответственно. При этом дети стали больше смотреть видео на ютюбе и играть в компьютерные и мобильные игры. Также выросла доля детей, которые считают чтение «некрутым» занятием и жалуются на «слишком большое» количество заданий в школе.

«Когда детям читают, они получают удовольствие от чтения. Поэтому очень тревожно, что многие дети растут без культуры домашнего чтения», — заявила Элисон Дэвид, директор по анализу потребителей в HarperCollins Children’s Books, которая руководила исследованием.

Ранее сообщалось, что зумеры больше других поколений хотят вернуться в офисы и видят больше плюсов в очном общении.