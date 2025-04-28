Зумеры больше других поколений хотят вернуться в офисы

Молодые люди чаще представителей старших поколений видят плюсы в офисной работе и офлайн-общении с коллегами, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследований.

Журналисты отмечают, что работники в возрасте до 24 лет находятся в офисе чаще своих коллег — 3,1 дня в неделю, в то время как старшие поколения приходят на очную работу на 2,5-2,7 дня. Из-за желания зумеров чаще видеть своих коллег вживую руководителям сложно сбалансировать рабочие графики, чтобы учесть пожелания всех работников различных возрастов.

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Financial Times отмечает, что зумеры хотят чаще встречаться со своими коллегами, чтобы учиться у них, а работники-представители старших поколений предпочитают вести переговоры о расширении удаленного режима работы, дистант нужен им для ухода по дому и за собой. Опрошенный журналистами эксперт отмечает, что разрыв графиков приводит к росту неудовлетворенности работой со стороны молодых людей.

В разговоре с журналистами зумеры отмечали, что офис может быть предпочтительнее из-за лучшего устройства рабочего места и возможности видеть других людей, а не «сидеть дома с большим количеством звонков в Zoom». Руководители компаний также опасаются, что при дистанционном режиме общения молодые сотрудники обучаются хуже, чем при личном общении в офисе.

Однако в тексте отмечается и то, что проблемы с обучением могут быть связаны с трендом последних лет на увольнение менеджеров. Из-за этого у сотрудников в подчинении оказываются 10-16 работников, а не 6-8, как ранее — в таком режиме эффективность обучения падает и при работе в офисе.

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Ранее СМИ сообщали, что работодатели начали заманивать зумеров на работу в офис с помощью TikTok. Транснациональные корпорации, нанимая штатных инфлюенсеров, стараются создать привлекательный образ очной работы среди поколения, которое провело большую часть своей профессиональной карьеры на дистанте. Эффективность этого решения журналисты оценили неоднозначно — часть опрошенных экспертов считают, что интерес к такому контенту может быть связан с поиском дополнительной информации о потенциальном работодателе.