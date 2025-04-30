EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Газпром» снова стал прибыльным

2 минуты чтения 21:20

«Газпром» опубликовал финансовый отчет за 2024 год, компания заявила о чистой прибыли в размере 1,219 триллиона рублей, что составляет около 15 миллиардов долларов.

Медиа «Агентство» отмечает, что «Газпром» снова стал прибыльным сразу после рекордно убыточного 2023 года, в котором компания отчиталась о негативном балансе на 629 миллиардов рублей (7 миллиардов долларов). Улучшение показателей в «Газпроме» объяснили «ростом поставок газа на внешние рынки», приведя пример увеличения экспорта в Китай.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
Мир10 минут чтения

Журналисты сообщают, что в рублях показатель прибыли за 2024 год стал шестым за последние 25 лет, однако отмечают значительное ослабление курса рубля в течение этого времени. Рекордную прибыль в 21 веке «Газпром» получил в 2021 году, отчитавшись о положительном балансе на 2,093 триллиона рублей. В компании отметили, что одним из факторов результата 2024 года стало и «снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам».

За что посадили самого преданного генерала Путина
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
Политика9 минут чтения

Аналитический центр «Промсвязьбанка» в публикации об отчете «Газпрома» отметил, что компанию можно считать «очевидным выгодополучателем при улучшении геополитики». Данные отчета компании в тексте названы «превзошедшими консенсус по всем показателям». Основной вклад в прибыльность «Газпрома» внесли числа «сезонно сильного» четвертого квартала. «Агентство» отмечает, что «Газпрому» удалось также нарастить выручку, в прошлом году она увеличилась на 25% про сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей.

Ранее западные СМИ сообщали о возможной реструктуризации, которую «Газпром» якобы готов провести из-за рекордных убытков, понесенных компанией после начала российского вторжения в Украину. Источники Financial Times отмечали, что компания ожидает дальнейших сокращений поставок в Европу и убытков в 15 триллионов рублей в 2034 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01 1 мая
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования