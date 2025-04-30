«Газпром» опубликовал финансовый отчет за 2024 год, компания заявила о чистой прибыли в размере 1,219 триллиона рублей, что составляет около 15 миллиардов долларов.

Медиа «Агентство» отмечает, что «Газпром» снова стал прибыльным сразу после рекордно убыточного 2023 года, в котором компания отчиталась о негативном балансе на 629 миллиардов рублей (7 миллиардов долларов). Улучшение показателей в «Газпроме» объяснили «ростом поставок газа на внешние рынки», приведя пример увеличения экспорта в Китай.

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Журналисты сообщают, что в рублях показатель прибыли за 2024 год стал шестым за последние 25 лет, однако отмечают значительное ослабление курса рубля в течение этого времени. Рекордную прибыль в 21 веке «Газпром» получил в 2021 году, отчитавшись о положительном балансе на 2,093 триллиона рублей. В компании отметили, что одним из факторов результата 2024 года стало и «снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам».

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Аналитический центр «Промсвязьбанка» в публикации об отчете «Газпрома» отметил, что компанию можно считать «очевидным выгодополучателем при улучшении геополитики». Данные отчета компании в тексте названы «превзошедшими консенсус по всем показателям». Основной вклад в прибыльность «Газпрома» внесли числа «сезонно сильного» четвертого квартала. «Агентство» отмечает, что «Газпрому» удалось также нарастить выручку, в прошлом году она увеличилась на 25% про сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей.

Ранее западные СМИ сообщали о возможной реструктуризации, которую «Газпром» якобы готов провести из-за рекордных убытков, понесенных компанией после начала российского вторжения в Украину. Источники Financial Times отмечали, что компания ожидает дальнейших сокращений поставок в Европу и убытков в 15 триллионов рублей в 2034 году.