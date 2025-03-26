СМИ: рухнула одна из основ российской экономики

«Газпром» намерен провести внутреннюю реструктуризацию из-за рекордных убытков, которые понесла компания после начала полномасштабной войны в Украине. Отвечать за внедрение изменений будет замгендиректора Елена Илюхина. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию «Трансформация Газпрома».

«Признание “Газпромом” необходимости адаптации подчеркивает, насколько сильно рухнула одна из основ российской экономики», — пишет издание. По данным FT, компания ожидает сокращение общего объема поставок в Европу и Турцию, а убытки к 2034 году составят 15 триллионов рублей. В презентации «Газпрома» это объясняется рядом проблем: от нарушенных цепочек поставок до ограниченного доступа к европейскому рынку.

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Как пишет FT, «Газпром» намерен объединить свои подразделения в «единую вертикально интегрированную компанию». Для этого потребуется в частности ужесточить контроль над «Газпром нефтью», самым прибыльным подразделением компании. Также «Газпром» намерен сократить расходы и продать сеть заправок метановым топливом.

Кроме того, компания проведет крупнейшее в истории сокращение персонала и закроет несколько отделов, включая тот, который отвечал за замену западных технологий российскими. Он был создан в 2022 году.

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По данным FT, выходом для «Газпрома» могло бы стать перенаправление экспорта газа в Китай вместо Европы, однако вместо этого гендиректор компании Алексей Миллер заключил сделку с Ираном. При этом поставки регулярно прерываются из-за устаревшего трубопровода. В прошлом году компания также увеличила экспорт в Центральную Азию, в большей степени в Узбекистан, однако объемы поставок все еще остаются ниже, чем до начала войны.

Неназванные источники FT рассказали, что «Газпром» предлагал перевести российские поезда дальнего следования на газ, чтобы увеличить свои доходы. В январе этого года компания обратилась к российскому правительству с просьбой сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года и «исключить конкуренцию» между российскими игроками на мировом рынке СПГ, где компанию опережает «Новатэк».

Также в «Газпроме» настаивают на повышении внутренних цен на газ. По данным FT, новая бизнес-модель Илюхиной будет нацелена на внутренний рынок, однако за последние годы компания потеряла нескольких крупных клиентов, которые перешли к «Роснефти», управляемой давним соратником Путина Игорем Сечиным.