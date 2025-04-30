В Киеве фотограф из России задушил свою девушку в годовщину их отношений

В фотостудии в столице Украины 28-летний фотограф из России задушил свою девушку-модель во время празднования годовщины их отношений. Об этом сообщают киевская полиция и городская прокуратура.

По данным украинских правоохранителей, тело девушки нашли в фотостудии в Святошинском районе Киева, которую пара арендовала на ночь. «Там они употребляли наркотические средства и алкоголь. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также отмечается, что погибшая девушка и обвиняемый в ее убийстве мужчина являются гражданами России, которые на родине находились в розыске. Как сообщается, пара приехала в Украину в 2022 году.

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В Национальной полиции Киева добавили, что мужчине уже избрали меру пресечения. Его подозревают в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины). Если суд докажет вину россиянина, то по этой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

В свою очередь, украинское издание Hromadske пишет, что убитая гражданка России и ее парень не снимали фотостудию, а работали там. Также в публикации говорится, что мужчина задушил сожительницу в ходе возникшей между ними ссоры.

Кроме того, Hromadske, а также издание «Фокус» отмечают, что после убийства россиянин сам обратился в полицию, заявив, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни.