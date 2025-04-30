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Общество

Началось строительство автомобильного моста между Россией и Северной Кореей

2 минуты чтения 19:29

В Приморском крае начали строить автомобильный мост через реку Туманная, который соединит Россию и Северную Корею. Строительство запустил российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеграм-канал правительства.

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», — заявил Мишустин. По его словам, мост должен стать «громадным символом бессмертной дружбы и сотрудничества» между народами двух стран.

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В пресс-релизе отмечается, что на данный момент единственным наземным маршрутом между странами является железнодорожный мост через ту же реку, однако «его возможностей уже недостаточно». Новый мост должен увеличить пассажиропоток и объем грузоперевозок.

Строительство моста планируют завершить за полтора года. Ожидается, что его общая длина вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра, а ширина — семь метров. На мосту планируют сделать две полосы. 

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Соглашение о строительстве моста было подписано в июне прошлого года во время визита Владимира Путина в КНДР. Согласно подписанным Мишустиным документам, проектированием и строительством моста займется компания «ТоннельЮжСтрой» из Сочи. Из распоряжения следует, что предельный срок работ — 31 декабря 2026 года.

В прошлом году Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который включает в себя обязательство оказывать «взаимную помощь» в случае агрессии против одного из его участников.

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