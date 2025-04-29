Высокопоставленный сотрудник ФСИН найден мертвым

В Красноярске обнаружено тело заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

По их словам, накануне Рожнев приехал в гости к родственникам, а на утро дочь обнаружила его тело в гараже. Официальной информации о возможных причинах смерти высокопоставленного сотрудника ФСИН пока нет.

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«Следователи СК проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смерти мужчины», — заявили журналистам в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В свою очередь, телеграм-канал «Борус» без указания источников сообщает, что Рожнев скончался в минувшие выходные. По его данным, на теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение. Телеграм-канал утверждает, что, по предварительной версии, он покончил с собой.

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В начале марта стало известно о смерти депутата Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия» Виктора Дьякова. Он скончался в больнице, куда его доставили после попытки суицида.

Как писал телеграм-канал Baza, депутат, вероятно, пытался застрелиться из автомата. Издание также предположило, что поводом для сведения счетов с жизнью стали взаимоотношения покойного с его бывшей женой.

Незадолго до смерти Дьяков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором обвинил в своем самоубийстве бывшую супругу, которая якобы вымогала у него десятки миллионов рублей за возможность видеться с детьми.