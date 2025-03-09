Единоросс покончил с собой и обвинил экс-супругу в вымогательстве денег за встречи с детьми

Депутат Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия» Виктор Дьяков умер в больнице 7 марта «в результате трагического происшествия». Об этом сообщили его родственники во «Вконтакте», обратило внимание издание «7х7».

В посте не указана причина смерти, однако ранее о попытке Дьякова совершить самоубийства писал телеграм-канал Baza. По его данным, это произошло в районе Рублево-Успенского шоссе. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила депутата в реанимацию. Позже телеграм-канал обновил сообщение и добавил, что единоросс находился в коме. Baza также написала, что возможной причиной попытки самоубийства мог стать конфликт Дьякова с его бывшей женой Ульяной. На фотографиях, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что в машине Дьякова лежит автомат.

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Кроме того, Дьяков опубликовал в телеграм-канале обращение, в котором он обвинил в своем самоубийстве экс-супругу и ее родственников. По его словам, бывшая жена с 2022 года вымогала у единоросса десятки миллионов рублей за возможность видеться с детьми. Дьяков также утверждает, что его экс-супруга изолировала от общества их старшую дочь и дает их младшему сыну нейролептик, хотя ребенок, по словам депутата, здоров. При этом Ульяна утверждает, что у мальчика диагностировано расстройство аутистического спектра.

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«Думаю, что, поводом бросить меня на улице, все у меня отнять, послужила огромная заложенность [бывшей тещи] Лопатенко Ирины Ивановны. Из-за чего они [родственники бывшей жены] вымогали у меня деньги, сказали, что будут на меня писать доносы ложные, клевету распространять. <…> Я устал бороться, я не видел детей два года», — говорит Дьяков на видеозаписи.

В декабре прошлого года бывшая жена Дьякова обвинила его в похищении детей. Она утверждала, что депутат забрал их из детского сада без ведома матери. Тогда Дьяков заявил, что «говорить о “похищении” неуместно», а обвинения «не имеют ни доказательств, ни простой логики».