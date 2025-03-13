В Кремле Финляндию назвали «плацдармом для агрессии» НАТО

Помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил в интервью журналу «Национальная оборона», что Финляндия в настоящий момент представляет собой «плацдарм для агрессии» в адрес России со стороны Североатлантического альянса.

Об этом Патрушев заявил во время рассуждений о советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Помощник Путина усмотрел исторические параллели той эпохи с современностью. По его словам, тогда в Финляндии «ультранационалистические силы требовали создать “Великую Финляндию”, проводилась агрессивная пропагандистская политика по захвату советских земель, и осуществлялась активная милитаризация».

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Патрушев добавил, что историки Финляндии «намеренно искажают» причины войны, а советские власти предприняли «все возможные дипломатические шаги для обеспечения безопасности северо-западных рубежей» и до последнего пытались урегулировать конфликт мирным путем.

«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — заявил помощник Путина.

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Также Патрушев заявил, что войска Финляндии на протяжении трех лет оккупировали Карелию и превратили регион в «один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население».

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году вместе со Швецией и официально присоединилась к альянсу в апреле 2023 года. Вскоре после этого Владимир Путин заявил, что страна «искусственно создает проблемы» в отношениях с Россией. По его словам, из-за присоединения Финляндии к НАТО Россия будет вынуждена сконцентрировать свои войска у границы и создать Ленинградский военный округ. При этом Путин добавил, что воевать с НАТО Россия не планирует.