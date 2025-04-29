СМИ: тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной вернули с удаленными органами и следами пыток

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском СИЗО, вернули в Украину с удаленными органами. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием «Важные истории». Эксперты утверждают, что удаление органов могло потребоваться, чтобы скрыть следы пыток.

По данным издания, 27-летняя Рощина пропала в октябре 2023 года в Запорожской области, где она проводила расследование случаев похищения украинских граждан сотрудниками ФСБ России. В апреле 2024 года Минобороны России сообщило отцу журналистки, что она находится в российском плену. В октябре 2024 года украинские СМИ ​​сообщили, что Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву. Ее тело вернули на родину в рамках обмена в феврале 2025 года.

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Как пишут «Важные истории», в результате обмена в морг украинского города Винницы поступил пакет с телом, на котором стояла маркировка «НМ СПАС 757‎», что означает неопознанный мужчина, ‎суммарное поражение артерий сердца, порядковый номер 757.

Однако внутри оказалось тело не мужчины, а женщины, умершей в состоянии глубочайшего истощения. Труп был заморожен и на нем имелась бирка с надписью «7390 Рощина В. В.».

Представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов рассказал журналистам, что на теле журналистки были выявлены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. Так, эксперты обнаружили, в частности, ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, повреждение шеи и возможные следы от пыток электрическим током на стопах женщины.

В свою очередь, источник, близкий к расследованию обстоятельств гибели Рощиной, рассказал изданию, что перед отправкой в Украину из тела Рощиной удалили глазные яблоки, мозг и часть гортани. При этом подъязычная кость была сломана.

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Судмедэксперт, попросивший журналистов об анонимности, пояснил, что при смерти человека от удушения, часто остаются следы на гортани, а также происходят кровоизлияния в белках глаз. Также на смерть от удушения при вскрытии могут указывать характерные изменения в мозге. Еще одним признаком такой смерти, по словам эксперта, является перелом подъязычной кости.

По словам собеседника «Важных историй» в силовых структурах Украины, случай с Рощиной — не первый, когда тела украинцев, погибших в российском плену, возвращают на родину с удаленными внутренними органами. При этом представители России объясняют это существующими протоколами обращения с телами, однако украинские эксперты считают, что это связано с попытками скрыть следы пыток и издевательств над пленными.