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Криминал

Украинская журналистка умерла в России во время этапа

2 минуты чтения 10.10.2024

Украинская журналистка Виктория Рощина, которую российские военные взяли в плен на оккупированных территориях в Украине, умерла во время этапирования из Таганрога в Москву. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на телеграм-канал депутата Верховной рады Ярослава Юрчишина.

Журналисты сообщают, что сообщение депутата о смерти журналистки позже было удалено. Юрчишин сообщил, что информацию необходимо подтвердить, и только после этого украинские власти опубликуют официальную информацию.

В сообщении депутата говорилось, что о смерти стало известно отцу журналистки Володимиру Рощину. Он получил сообщение от российских властей о том, что его дочь умерла в процессе этапирования.

Журналистка пропала в октябре 2023 года. Издание Daily Beast сообщило, что это произошло во время поездки Рощиной на оккупированные территории Украины. В последний раз она выходила на связь 3 августа. До этого в марте 2022 года журналистку задержали сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже.

В апреле 2024 года Минобороны России сообщило отцу журналистки, что Викторию Рощину взяли в плен. «По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 06.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации», — говорилось в письме Минобороны. 

О том, где конкретно находится журналистка, военное ведомство не сообщило. Информацию о плене отцу журналистки также подтвердили в Комитете Красного креста.

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