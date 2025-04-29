Популярные таблетки для аборта оказались в десятки раз опаснее описания в инструкции

Препарат для медикаментозного аборта мифепристон оказался способен вызывать серьезные побочные эффекты у каждой десятой употребляющей его женщины. Об этом заявил американский Центр этики и государственной политики со ссылкой на базу данных о медицинских страховых выплатах в США. Мифепристон продается в США в виде таблеток под торговой маркой «Мифепрекс».
Специалисты Центра рассказали, что изучили около 860 тысяч случаев назначения препарата для прерывания беременности с 2017 по 2023 год, а также данные о диагнозах, процедурах и выписанных врачами рецептах.
У 10,93% прерывавших беременность с помощью мифепристона жительниц США в течение 45 дней обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, сообщили авторы исследования. В инструкции, прилагающейся к «Мифепрексу», говорится, что вероятность нежелательных последствий составляет менее 0,5%. Это в 21,86 раза ниже, чем оказалось на самом деле, говорится в публикации.
Из примерно 82 400 женщин, испытавших осложнения после приема препарата, у 28 658 наблюдалось кровотечение, у 11 707 медики нашли инфекцию, у 824 — сепсис. При этом 24 563 женщинам пришлось делать хирургический аборт, 1 257 пациенткам потребовалось переливание крови, а еще у почти двух тысяч женщин наблюдались другие серьезные осложнения, в том числе с сердцем и легкими, тромбозом и анафилаксией, говорится в исследовании.
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило «Мифепрекс» в 2000 году. За следующие четыре года управление зафиксировало 36 случаев смерти после приема мифепристона. Несколько женщин умерли от сепсиса, в двух случаях речь шла о внематочной беременности.
Производителем препарата в США является компания Danco Laboratories. По данным компании, с 2000 года мифепристоном воспользовались более пяти миллионов человек.
«Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно немедленно восстановить свои прежние, более строгие протоколы обеспечения безопасности пациентов, чтобы обеспечить ответственность врачей за женщин, принимающих мифепристон, а также обязать предоставлять полную информацию о побочных эффектах», — заявили авторы исследования. По их словам, женщины «заслуживают большего, чем таблетки для прерывания беременности».
Доля побочных реакций в 0,5%, указанная в инструкции к «Мифепрексу», основана на шести клинических испытаниях в США и четырех за пределами страны, обратили внимание авторы исследования. В испытаниях участвовали 30 966 женщин, что в 28 раз меньше, чем выборка, к которой обратились специалисты Центра этики и государственной политики.
В России в 2023 году мифепристон в дозировке 10 миллиграмм покупали примерно в три раза чаще, чем за четыре года до этого. В дозировке 50 миллиграмм за позапрошлый год было продано 28 тысяч упаковок (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году), а в дозировке 200 миллиграмм — 368 тысяч упаковок (в 1,6 раза больше, чем в 2019-м). С конца 2023 года мифепристон и мизопростол занесены Минздравом в список лекарств, продаваемых только по рецепту.