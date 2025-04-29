Впервые за почти три года снизилось число россиян с кредитами

Количество заемщиков в России сократилось на 500 тысяч за полгода, сообщает Центробанк в обзоре за второе полугодие 2024 года. Снизился и средний размер кредита наличными, на 20%.

Также в ЦБ отметили и снижение числа проблемных заемщиков. Так называют тех, у кого одновременно есть три и более кредита. На них приходится почти половина всей совокупной задолженности россиян по кредитам — 49,6%. Последний раз подобная динамика наблюдалась в 2022 году.

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РБК отмечает, что снижение числа заемщиков является нетипичной ситуацией для России. В течение последних кварталов этот показатель постоянно рос, исключением стал второй квартал 2022 года. Тогда Центробанк в ответ на экономические санкции повысил значение ключевой ставки, число заемщиков в тот период снизилось на 300 тысяч человек.

Нынешние показатели, как отмечает РБК, связаны с жесткими кредитно-денежными условиями в стране. Среди их проявлений — высокий показатель ключевой ставки, который остается неизменным с октября 2024 года, а также регулярно использование Центробанком новых мер для борьбы с перегревом сферы кредитования, из-за чего банки вынуждены строже проверять заявки.

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В прошлом месяце также сообщалось об увеличении процента отказов россиянам по ипотечным кредитам — за февраль 2025 года банки отклонили 56% заявок от жителей страны. Эксперты отмечали, что одной из причин этого явления могло стать исчерпание пула заемщиков «хорошего кредитного качества». Также с 1 января 2025 году вступили в силу ограничения, которые банки вынуждены соблюдать при выдаче ипотеки. Среди них запрет выдачи ипотеки на срок более 30 лет и одобрения кредитов с субсидированием ставки застройщиком.