Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке

Банки отклонили 56 процентов заявок на получение ипотеки от жителей России в феврале 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель стабильно растет с начала года.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что одной из причин роста доли отказов может быть исчерпание пула заемщиков «хорошего кредитного качества». Также с 1 января 2025 году вступили в силу ограничения, которые банки вынуждены соблюдать при выдаче ипотеки. Среди них — запрет выдачи ипотеки на срок более 30 лет и одобрения кредитов с субсидированием ставки застройщиком.

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Также РБК отмечает, что некоторые банки могли начать применять будущие ограничения на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой, которые Центробанк введет с 1 июля 2025 года. Лимиты на выдачу ипотечных кредитов введут в адрес людей с персональной нагрузкой более 80 процентов.

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Директор по рейтингам финансовых институтов рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова также отметила, что «банки сосредоточены на качестве портфелей и корректируют свои риск-политики». Она утверждает, что процент отказов нельзя назвать аномальным — он вернулся на средний уровень показателей 2024 года.

Снижение процентных ставок по ипотеке, которое допустили некоторые крупные российские банки в марте, по словам опрошенных РБК экспертов, нельзя назвать значительным. Они также уверены, что корректировки этого показателя не окажут ощутимого влияния на уровень одобрения ипотечных кредитов. «В большинстве регионов пока что не наблюдается устойчивого снижения цен на недвижимость», — заявила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.