EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке

2 минуты чтения 17:39

Банки отклонили 56 процентов заявок на получение ипотеки от жителей России в феврале 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель стабильно растет с начала года.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что одной из причин роста доли отказов может быть исчерпание пула заемщиков «хорошего кредитного качества». Также с 1 января 2025 году вступили в силу ограничения, которые банки вынуждены соблюдать при выдаче ипотеки. Среди них — запрет выдачи ипотеки на срок более 30 лет и одобрения кредитов с субсидированием ставки застройщиком.

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
Общество9 минут чтения

Также РБК отмечает, что некоторые банки могли начать применять будущие ограничения на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой, которые Центробанк введет с 1 июля 2025 года. Лимиты на выдачу ипотечных кредитов введут в адрес людей с персональной нагрузкой более 80 процентов.

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
Мир6 минут чтения

Директор по рейтингам финансовых институтов рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова также отметила, что «банки сосредоточены на качестве портфелей и корректируют свои риск-политики». Она утверждает, что процент отказов нельзя назвать аномальным — он вернулся на средний уровень показателей 2024 года.

Снижение процентных ставок по ипотеке, которое допустили некоторые крупные российские банки в марте, по словам опрошенных РБК экспертов, нельзя назвать значительным. Они также уверены, что корректировки этого показателя не окажут ощутимого влияния на уровень одобрения ипотечных кредитов. «В большинстве регионов пока что не наблюдается устойчивого снижения цен на недвижимость», — заявила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования