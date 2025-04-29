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Общество

Россияне рассказали о снижении агрессии в обществе

2 минуты чтения 09:56 | Обновлено: 10:34

За два последних года число россиян, столкнувшихся с агрессией в повседневной жизни, показало значительное снижение. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и сервисом Добро.рф, которые публикует РБК.

Так, в ходе свежего опроса более половины респондентов (54%) заявили о том, что за последний год им приходилось сталкиваться с агрессией со стороны других людей в повседневной жизни. По результатам аналогичного опроса, проведенного два года назад, доля таких россиян составляла 70%.

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При этом чуть больше десятой части опрошенных (12%) сообщили, что сталкивались с агрессией в общении с близкими, друзьями, знакомыми, случайными встречными в общественном транспорте, кафе или других людных местах. Около трети из них (28%) сказали, что подобное с ними случается раз в месяц или реже, тогда как примерно каждый шестой (14%) сообщил, что такие эпизоды происходят не менее двух-трех раз в месяц.

Как показал опрос, чаще всего с агрессией в повседневной жизни сталкиваются молодые люди. Так, среди тех, кто рассказал о подобных эпизодах, доля респондентов в возрасте до 24 лет составила 71%. Также данные исследования свидетельствуют о том, что эпизоды с агрессией чаще случаются в жизни мужчин. О них рассказали 58% респондентов мужского пола и лишь 50% женщин.

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Кроме того, с агрессией в быту чаще сталкиваются россияне с низким уровнем дохода (58%) и средним образованием (56%). В то же время 46% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с агрессией. Среди респондентов, давших такой ответ, преобладают люди старше 55 лет с более высоким уровнем дохода.

В то же время, согласно другому опросу, в России увеличилась доля людей, которые сталкиваются с буллингом на рабочем месте. За два года их число выросло с 63% до 76%

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