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Общество

Две трети россиян сталкивались с травлей на работе

12:13 10.03.2025

За два года доля россиян, которые сталкивались с травлей на рабочем месте, увеличилась с 63% до 76%. Об этом говорят результаты опросов, проведенных Академией социальных технологий и проектом «Компании для всех возрастов» в 2022 и 2024 годах, пишет газета «Ведомости».

Подавляющее большинство сталкивавшихся с буллингом на работе россиян обвинили в травле руководителей. Этот показатель также вырос за два года с 68% до 82%. При этом среди тех, кто назвал себя жертвой травли со стороны начальства, увеличилась доля молодых сотрудников (с 13 до 24%) и стало меньше респондентов с большим опытом работы (с 16 до 10%).

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Говоря о характере травли, с которой им приходилось сталкиваться на рабочем месте, 68% респондентов заявили, что она «проявляется в косых взглядах и мимике», 61% опрошенных пожаловались на насмешки, оскорбления и «неприятные слова» со стороны начальства, а еще 53% опрошенных расценили как травлю отказ руководства взаимодействовать с ними. Кроме того, 50% респондентов пожаловались на травлю в виде молчания, а 48% — игнорирования.

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