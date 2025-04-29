Россияне рассказали о романтическом настроении из-за запаха шашлыка

Каждая вторая женщина сообщила, что запах шашлыка создает у нее романтическое настроение, а 12 процентов сказали, что равнодушны к нему. Также о повышении настроения из-за запаха мяса сообщили 56 процентов мужчин, а на чувства пяти процентов мужчин шашлык никак не влияет. Об этом сообщают «Лента.ру», «Газета.ру» и «Афиша Daily» со ссылкой на результаты опроса, который провел дейтинг-сервис «Мамба».

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Согласно опросу, 89 процентов мужчин считают майские праздники хорошим временем для романтических свиданий на природе, с ними согласны 47 процентов женщин. 11 процентов мужчин сообщили, что не поехали бы на природу без шашлыков.

Желание партнера отправиться в поездку с друзьями вместо романтического свидания посчитали «красным флагом» в отношениях 40 процентов женщин и 24 процента мужчин. При этом 38 процентов женщин и 42 процента мужчин сообщили, что отнеслись бы к такому поступку проще.

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Для 51 процента мужчин важно, чтобы партнерша «не боялась испачкаться и не вела себя высокомерно», 16 процентов сказали, что хотели бы просто молча посидеть у костра. Каждая пятая женщина сообщила, что хотела бы расслабиться и ничего не делать, для такой же доли респонденток важно послушать хорошую музыку и поесть «идеально» замаринованный шашлык. Три процента женщин заявили, что им хотелось бы, чтобы их спутник умел играть на гитаре.

По версии гастрономического портала TasteAtlas, шашлыки входят в число наиболее популярных блюд русской кухни. При этом Россия занимает в рейтинге за 2024 год 36 место. Первые три места заняли Греция, Италия и Мексика.