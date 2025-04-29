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Общество

Российские силовики направляют на детей муляжи автоматов во время учений

2 минуты чтения 19:02

МЧС, МВД и Росгвардия начали проводить совместные с Минпросвещения антитеррористические учения в детских садах, школах, лагерях и колледжах, во время которых детей заставляют садиться на пол и направляют на них муляжи автоматов. Об этом сообщает «Агентство».

Журналисты отмечают, что заявленная цель учений — отработка действий в случае захвата заложников или атаки с использованием дронов. Минпросвещения, объявив об учениях по действиям в «нештатных ситуациях», заранее не уточняло, как именно они будут проводиться. О формате стало известно из публикаций в соцсетях.

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«Агентство» утверждает, что во время учений детей учат баррикадировать двери и прятаться в углах кабинетов. Изучив около 800 фотографий, сделанных во время первого дня учений, журналисты сообщают, что вооруженные муляжами люди принимали участие в нескольких десятках мероприятий. Они наставляли на детей автоматы. В конце учений «преступников» задерживали силовики.

При отработке действий на случай атаки дронов детей выводили на улицу, эвакуировали в убежища и рассаживали в коридорах. В некоторых случаях после учений классы собирали на построения вне школ.

В тексте отмечается, что это первые масштабные учения в школах по всей России с симуляцией нападения беспилотников. До этого их проводили только в приграничной Белгородской области и в отдельных школах европейской части России.

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