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Общество

СМИ: учительница поставила школьницу на колени перед классом

2 минуты чтения 17:31 | Обновлено: 17:32

В городе Братске школьная учительница заставила ученицу четвертого класса встать на колени и просить прощения у классной руководительницы. Накануне девочка пожаловалась старшей сестре, что преподаватель ставила ее в угол, сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой на сделанную в классе аудиозапись и рассказ матери школьницы.

Мать зовут Вера Федорова, у нее две дочери, обе учатся в одной и той же городской школе №5. По версии женщины, конфликт начался с того, что кто-то из четвероклассников нарисовал портрет ее десятилетней дочери с оскорблениями и прямо на уроке бросил этот листок в девочку.

Временно исполнявшая обязанности классного руководителя Людмила Леонидовна «решила, что виновата сама девочка» и поставила ее в угол, пишут «Люди Байкала». После урока девочка плакала и писала родителям, что больше не пойдет в школу, рассказала ее мать.

Старшая сестра четвероклассницы, ученица пятого класса, позже подошла в столовой к Людмиле Леонидовне и сказала, что та оскорбляет детей. После этих слов преподавательнице стало плохо, она расплакалась и у нее якобы поднялось давление, рассказали в школе.

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Сразу после разговора в столовой за коллегу заступилась учительница другого класса. Ее зовут Светлана Ломовцева, уточнил телеграм-канал «Братчане». Женщина вошла в кабинет к четвероклассникам и начала громко требовать выдать того, как пожаловался на Людмилу Леонидовну, следует из опубликованной в телеграм-канале аудиозаписи. «Люди Байкала» пишут, что запись сделала десятилетняя Федорова.

На записи слышно, как женщина кричит, что и девочка, и ее «сестра-соплячка» не имели права жаловаться на педагога. По словам учительницы, ее коллега собирается подавать в суд. Слышно, как девочка начинает извиняться перед Людмилой Леонидовной, но голос ворвавшейся в класс женщины требует девочку упасть «быстро в ноги» и «быстро просить прощения» в таком положении.

«Вы знаете, откуда Людмила Леонидовна к нам пришла? Это же божий учитель. Она из Украины, из Луганска, у нее дом взорвали. Они только в автобус успели сесть, с одним чемоданом приехали. У ее мужа папу миной разорвало — он погиб», — говорит женский голос на записи.

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Мать девочки рассказала о произошедшем в родительском чате, и на следующий день ее вызвали к директору. По словам женщины, там ей угрожали уголовной статьей об оскорблении представителя власти (319 УК), а обеим ее девочкам — исключением из школы.

В мэрии Братска прошло совещание, куда позвали представителей школы, родителей и полицейских, сообщили «Братчане».

Федорова на этом совещании рассказала, что ее муж погиб на войне в Украине. «За что он боролся, за Луганскую, Донецкую область? У него награды от Путина, грамоты», — говорила женщина на аудиозаписи совещания, которую опубликовал телеграм-канал.  

Другие родители там же рассказали, что временная классная руководительница регулярно оскорбляла детей и ставила в угол. Глава комитета образования Оксана Ефимова заявила им, что учителя «вели себя некорректно и противоправно» и что врио классной руководительницы временно отстранена от работы с классом.

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