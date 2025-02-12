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Общество

Названы самые популярные у россиян видеоигры

16:38 12.02.2025

Сервис для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping изучил предпочтения россиян в видеоиграх. С результатами исследования ознакомился телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно исследованию, большая часть россиян, 21%, предпочитает играть в Minecraft. На втором месте среди любимых игр россиян расположился GTA — ее предпочитают 14,5% игроков, а третье место занимает The Witcher («Ведьмак») с 10,4%. 

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В топ-5, по данным CDEK.Shopping попал FIFA и Mortal Kombat, которые предпочитают 10,1% и 8,3% россиян соответственно.

В исследовании говорится, что около 40% жителей России играют в видеоигры раз в неделю. При этом россияне предпочитают именно приставку — сообщается, что большинство из них получили ее в подарок в возрасте до 10 лет. 

В CDEK.Shopping сообщили, что жители страны не готовы перейти на отечественные аналоги иностранных приставок. Отмечается, что их ждут только 12% игроков. По данным исследователей, 38,4% обновляли консоль менее года назад, 24,2% — около двух лет назад, а 19,3% — в период от двух до четырех лет.

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Исследование показало, что около половины опрошенных тратят на игры от 6 до 15 тысяч рублей в год, а 21,7% готовы потратить до 25 тысяч. Почти половина (48,4%) участников рассказали, что играют в одиночку, а остальные предпочитают играть с друзьями и семьей.

В январе 2025 года аналитики платформы «Дзен» выяснили, что россияне также предпочитают игру The Sims, в которую заходят чаще всего для снятия стресса. По данным аналитиков, 45% респондентов, играющих в эту игру, заявили, что видят в ней способ поднять себе настроение. Еще 23% ответили, что The Sims — это возможность смоделировать жизнь мечты, 21% ценят возможность играть с друзьями, а 16% называют ее источником мемов и шуток.

По данным «Дзен», 63% опрошенным больше всего нравится создавать персонажей. 54% игроков любят вымещать на них свое плохое настроение, а развивать свои навыки предпочитают 37% опрошенных.

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