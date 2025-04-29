СМИ: агентов ФБР проверяют на полиграфе из-за утечек

Агентства, отвечающие за национальную безопасность США, усилили расследования предполагаемых утечек в СМИ и в некоторых случаях прибегают к проверкам на полиграфе. Это, как отмечают нынешние и бывшие чиновники, создает «атмосферу страха и запугивания», пишет The Washington Post.
Подобные проверки в последние недели начали проводить в ФБР по указанию директора бюро Кэша Пателя. По словам неназванного представителя ведомства, внедрить проверки на детекторах лжи решили из-за «потенциального ущерба протоколам безопасности внутри бюро». Ранее о подобной практике в ФБР не сообщалось, отмечает газета.
Генпрокурор США Пэм Бонди ранее заявила, что федеральные власти вновь получили право запрашивать записи телефонных разговоров журналистов и вызывать их на допрос в рамках расследований утечек. По словам Бонди, это необходимо для защиты «конфиденциальных и других чувствительных данных». Однако, как отмечают нынешние и бывшие чиновники, под столь широкие формулировки могут попасть и данные, которые противоречат позиции администрации.
«Люди стараются не высовываться. Моральный дух в коллективе на нуле… Когда видишь, что людей расследуют, или когда имена агентов, работавших над делами по нападению на Капитолий 6 января 2021 года, передаются в Минюст, думаешь: что за черт?» — заявил бывший глава одного из подразделений ФБР.
По данным газеты, «в страхе» находятся и сотрудники Пентагона. По словам нынешних и бывших чиновников, министр обороны Пит Хегсет, который оказался в центре скандала из-за утечки в секретном чате Signal, потребовал, чтобы некоторые высокопоставленные сотрудники ведомства прошли проверку на детекторе лжи.
Отмечается, что некоторые чиновники, которые согласились на предложение уволиться при условии выплаты компенсаций, могут чувствовать себя более свободными в общении со СМИ. Однако они тоже отказываются от комментариев прессе, пока официально остаются на госслужбе, пишет газета. По ее данным, даже подрядчики с допуском к секретной информации говорят, что не могут рисковать, зная, что на следующем полиграфе их могут спросить о контактах с журналистами.
«Это токсичная среда. Во-первых, вы не уверены, уволят вас или нет. Потом начинается “охота на ведьм”, чтобы найти информаторов, которые разоблачают некомпетентность и плохое управление. Они пытаются заставить молчать тех, кто не следует партийной линии», — поделился один из чиновников с допуском к совершенно секретной информации.
Собеседники газеты также указали на увольнение генерала Тимоти Хоу, который до начала этого месяца возглавлял Национальное агентство безопасности и Командование кибербезопасности США, а также на досрочные отставки десятков опытных специалистов по кибербезопасности. Они предупредили, что это может поставить критическую инфраструктуру в уязвимое положение для хакеров из России, Китая, Северной Кореи и Ирана.