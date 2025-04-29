СМИ: агентов ФБР проверяют на полиграфе из-за утечек

Агентства, отвечающие за национальную безопасность США, усилили расследования предполагаемых утечек в СМИ и в некоторых случаях прибегают к проверкам на полиграфе. Это, как отмечают нынешние и бывшие чиновники, создает «атмосферу страха и запугивания», пишет The Washington Post.

Подобные проверки в последние недели начали проводить в ФБР по указанию директора бюро Кэша Пателя. По словам неназванного представителя ведомства, внедрить проверки на детекторах лжи решили из-за «потенциального ущерба протоколам безопасности внутри бюро». Ранее о подобной практике в ФБР не сообщалось, отмечает газета.

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Генпрокурор США Пэм Бонди ранее заявила, что федеральные власти вновь получили право запрашивать записи телефонных разговоров журналистов и вызывать их на допрос в рамках расследований утечек. По словам Бонди, это необходимо для защиты «конфиденциальных и других чувствительных данных». Однако, как отмечают нынешние и бывшие чиновники, под столь широкие формулировки могут попасть и данные, которые противоречат позиции администрации.

«Люди стараются не высовываться. Моральный дух в коллективе на нуле… Когда видишь, что людей расследуют, или когда имена агентов, работавших над делами по нападению на Капитолий 6 января 2021 года, передаются в Минюст, думаешь: что за черт?» — заявил бывший глава одного из подразделений ФБР.

По данным газеты, «в страхе» находятся и сотрудники Пентагона. По словам нынешних и бывших чиновников, министр обороны Пит Хегсет, который оказался в центре скандала из-за утечки в секретном чате Signal, потребовал, чтобы некоторые высокопоставленные сотрудники ведомства прошли проверку на детекторе лжи.

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Отмечается, что некоторые чиновники, которые согласились на предложение уволиться при условии выплаты компенсаций, могут чувствовать себя более свободными в общении со СМИ. Однако они тоже отказываются от комментариев прессе, пока официально остаются на госслужбе, пишет газета. По ее данным, даже подрядчики с допуском к секретной информации говорят, что не могут рисковать, зная, что на следующем полиграфе их могут спросить о контактах с журналистами.

«Это токсичная среда. Во-первых, вы не уверены, уволят вас или нет. Потом начинается “охота на ведьм”, чтобы найти информаторов, которые разоблачают некомпетентность и плохое управление. Они пытаются заставить молчать тех, кто не следует партийной линии», — поделился один из чиновников с допуском к совершенно секретной информации.

Собеседники газеты также указали на увольнение генерала Тимоти Хоу, который до начала этого месяца возглавлял Национальное агентство безопасности и Командование кибербезопасности США, а также на досрочные отставки десятков опытных специалистов по кибербезопасности. Они предупредили, что это может поставить критическую инфраструктуру в уязвимое положение для хакеров из России, Китая, Северной Кореи и Ирана.