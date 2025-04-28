Киев представил механизм выплаты репараций Москвой

Украина предложила обложить российский импорт специальной пошлиной, доходы от которой будет получать в качестве репараций Киев. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — говорится в сообщении.

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Шмыгаль также сообщил, что Киев будет добиваться «полной конфискации» в пользу Украины российских активов, замороженных на Западе. Он также напомнил, что ранее Украина получила от стран G7 кредит на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов в Европе.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года западные страны заморозили активы, принадлежащие Центробанку России, на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Большая их часть находится в Европе.

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Российские власти не раз заявляли, что будут считать воровством попытку конфисковать замороженные активы, и обещали обратиться в суды, в случае если это произойдет. Так, официальный представитель МИДа России Мария Захарова в апреле сравнила с планированием и разработкой преступления дискуссии о судьбе замороженных российских активов, которые идут в ЕС.

В то же время в ходе переговоров США, России и Украины о мирном урегулировании вопрос о репарациях не обсуждался, а послевоенное восстановление Украины предполагается финансировать за счет инвестиционного фонда реконструкции, который должен быть создан в рамках соглашения Киева и Вашингтона о полезных ископаемых.