Россиян предупредили о возможном нашествии комаров

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал РИА «Новости», что в ближайшее время в Центральной России может появиться большое количество кровососущих комаров.

Ученый объяснил это теплой зимой. По его словам, к середине весны самки этих насекомых либо уже отложили яйца и пережили зимовку, либо проснулись с наступлением тепла и начали искать место, где они могли бы отложить яйца. В связи теплой погодой в течение прошедшей зимы, успешно перезимовавших яиц комаров, вероятно, будет больше, чем обычно.

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«Поэтому, если сейчас установилась в центральной части европейской России теплая погода, если будут дожди, если наполнятся эти весенние лужи, потому что из-за того, что снега было мало, в лесу, будем честны, сейчас тоже пока суховато. Так вот, если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — рассказал Марьинский.

В то же время он отметил, что при сухой и жаркой или напротив слишком холодной весне с заморозками комаров будет меньше, а их появление может растянуться. По словам Марьинского, личинки комаров развиваются в воде, причем наиболее благоприятное для них место — лужи на улицах, поскольку в больших водоемах их могут выедать рыбы. Такие лужи, отметил ученый, должны не высыхать «как минимум пару недель».

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