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Общество

Россиян предупредили о начале цветения вызывающих аллергию растений

2 минуты чтения 18:28

В Центральной России началось цветение вызывающих аллергическую реакцию растений: березы, ольхи, орешника и ясенелистного клена. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на карту цветения «Яндекс Погоды».

По данным сервиса, сейчас в Москве и Подмосковье, а также в Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге и других городах наблюдается высокая активность пыльцы березы. Ее цветение должно пойти на спад к концу апреля. 

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Также в Москве, Казани, Перми и Тюмени активно цветет ольха. Кроме того, согласно календарю цветения, в мае начнут цвести злаки, а в июне — сорняки и полынь. 

Как пишет Msk1.ru, обычно сезон цветения начинается через одну или две недели после того, как в регионе устанавливается теплая погода. Издание отмечает, что некоторые россияне заранее готовятся к возможным проявлениям аллергии и проходят аллерговакцинацию, в ходе которой человеку вводится небольшая доза аллергена. Это помогает избежать обострения аллергии.

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В то же время, как сообщает Msk1.ru, с 2023 года в России стали пропадать необходимые аллергикам препараты. Также подорожала европейская вакцина от аллергии, из-за чего многие жители России не могут позволить себе ее применение.

«Афиша Daily» отмечает, что для профилактики аллергического обострения рекомендуется носить медицинскую маску и очки, а также поддерживать уровень влажности в квартире. 

Ранее сообщалось, что в конце этой недели в Москву и Подмосковье могут прийти заморозки и аномальные проливные дожди со снегом. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с четверга температура начнет снижаться. К пятнице, 25 апреля, синоптики обещают температуру от плюс 11 до плюс 16 градусов.

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