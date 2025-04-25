СМИ: предполагаемый отравитель Навального возглавил Институт криминалистики ФСБ

Полковник Станислав Макшаков возглавил Институт криминалистики ФСБ, также известный как в/ч 34435 или НИИ-2 ФСБ, обнаружила «Верстка». Согласно расследованию Bellingcat, The Insider, CNN, Der Spiegel и ФБК, Макшаков руководил отравлением оппозиционного политика Алексея Навального 20 августа 2020 года.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, с которой ознакомилась «Верстка», Макшаков возглавляет НИИ-2 с 23 апреля этого года. В 2020 году он был заместителем руководителя этого института по науке.

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Ранее ученый-химик Макшаков работал в закрытом военном городке Шиханы-2 (Вольск-18, в/ч 61469). До официального прекращения в 2017 году российской программы химического оружия в этом месте велись разработки новых ядов, в том числе нервно-паралитических агентов типа «Новичок».

В расследовании об отравлении Навального сказано, что участники секретной группы отравителей регулярно созванивались с Макшаковым во время покушения. Также Макшакова несколько раз упоминал военный химик Константин Кудрявцев в разговоре с Навальным, когда оппозиционер представился вымышленным чиновником Совета безопасности.

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После гибели Навального в колонии «Полярный волк» «Верстке» стало известно, что следователь Александр Варапаев, отказавшийся возбуждать дело об убийстве, получил повышение и стал заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел.

Ранее ученые из России и Германии разработали программное обеспечение, позволяющее упростить выявление боевых ядов и взрывчатых веществ. Авторы алгоритма подчеркнули, что одной из причин, по которой они провели эту работу, стало отравление Навального.