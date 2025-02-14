EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Химики упростили анализ на «Новичок»

20:43 14.02.2025

Ученые из России и Германии создали программное обеспечение ToxicMassSceptic, позволяющее упростить масс-спектрометрический анализ на наличие боевых ядов и взрывчатых веществ. В научной работе об этом алгоритме авторы пишут, что его могут использовать непрофессионалы. На публикацию обратило внимание издание The Insider.

Как убивали Алексея Навального
Как убивали Алексея Навального
От отравления «Новичком» до смерти в колонии. Хроника «Холода»
Общество9 минут чтения

«Недавнее увеличение числа целенаправленных атак с использованием боевых отравляющих веществ диктаторами и авторитарными режимами против политиков, журналистов и других гражданских лиц вызывает серьезную обеспокоенность. Чтобы помочь гражданским следователям в идентификации ядовитых веществ в таких случаях, мы разработали алгоритм и легкое и простое в использовании программное обеспечение», — сказано в исследовании.

Разработчики добавили в базу данных своей программы масс-спектры 394 опасных веществ, таких как взрывчатые вещества и нервно-паралитические агенты, среди которых есть «Новичок» и газ VX. 

Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть
Мир6 минут чтения

«Если биоматериалы взяты и сохранены либо если уже выполнена масспектрометрия и есть доступ к первичным данным, то теоретически с помощью этой разработки можно будет определить вещество, если оно входит в представленную библиотеку», — объяснил изданию The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, участвовавший в спасении Алексея Навального после отравления в Омске.

В сентябре 2020 года немецкие власти сообщили, что Алексей Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок». Авторы алгоритма упоминают эту атаку среди причин, по которым они создали этот инструмент.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования