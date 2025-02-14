Химики упростили анализ на «Новичок»

Ученые из России и Германии создали программное обеспечение ToxicMassSceptic, позволяющее упростить масс-спектрометрический анализ на наличие боевых ядов и взрывчатых веществ. В научной работе об этом алгоритме авторы пишут, что его могут использовать непрофессионалы. На публикацию обратило внимание издание The Insider.

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«Недавнее увеличение числа целенаправленных атак с использованием боевых отравляющих веществ диктаторами и авторитарными режимами против политиков, журналистов и других гражданских лиц вызывает серьезную обеспокоенность. Чтобы помочь гражданским следователям в идентификации ядовитых веществ в таких случаях, мы разработали алгоритм и легкое и простое в использовании программное обеспечение», — сказано в исследовании.

Разработчики добавили в базу данных своей программы масс-спектры 394 опасных веществ, таких как взрывчатые вещества и нервно-паралитические агенты, среди которых есть «Новичок» и газ VX.

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«Если биоматериалы взяты и сохранены либо если уже выполнена масспектрометрия и есть доступ к первичным данным, то теоретически с помощью этой разработки можно будет определить вещество, если оно входит в представленную библиотеку», — объяснил изданию The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, участвовавший в спасении Алексея Навального после отравления в Омске.

В сентябре 2020 года немецкие власти сообщили, что Алексей Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок». Авторы алгоритма упоминают эту атаку среди причин, по которым они создали этот инструмент.