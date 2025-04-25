В пяти российских регионах школьникам начнут ставить оценки за поведение

В школах пяти российских регионов и на территории оккупированной Луганской области Украины с 1 сентября начнут в рамках эксперимента выставлять ученикам оценки за поведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Минпросвещения, представленную на совещании региональных министров образования, проходящем в Севастополе.

«С 1 сентября 2025 года — в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме», — цитирует агентство презентацию чиновников.

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Эксперимент с оценками за поведение проведут не во всех школах: до 1 июля чиновники определят список участвующих учреждений, а до 1 августа эти школы должны принять внутренние правила об оценках за поведение.

Вчера член Совета по правам человека и директор Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства Владимир Иконников рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что за поведение будет выставляться «зачет» или «незачет». Он предполагает, что 99 процентов учеников будут получать «зачет», а остальным будет грозить отчисление из школы.

В конце прошлого года на заседании СПЧ Владимир Путин удивился, что в России нет оценок за поведение. «Я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение, нет у нас в школах оценки за поведение?» — спросил Путин. Один из участников заседания ответил ему, что такой оценки «нет и ее нельзя ставить». Тогда Путин призвал обсудить возвращение оценок за поведение и отметил, что если они будут возвращены, они должны «на что-то влиять».

Оценки за поведение выставляли школьникам в Российской Империи и в СССР, они были отменены в 1989 году.