EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

К решившим сделать аборт россиянкам приставят кураторов

2 минуты чтения 13:25

В Рязанской области к женщинам, решившим прервать беременность, приставят семейных кураторов. Такая мера прописана в законопроекте о запрете «склонения» женщин к аборту, который был принят на заседании правительства во вторник, 22 апреля.

Инициатором законопроекта стал министр труда и соцзащиты населения Рязани Денис Тараканов. Сообщается, что регион стал уже 20 субъектом России, где были приняты меры, запрещающие «склонение» женщин к прерыванию беременности. При этом какая конкретно ответственность предусмотрена за нарушение этого закона в Рязанской области пока не уточняется.

Документ также предусматривает введение дополнительных мер поддержки для семей, оказавшихся в ситуации так называемого «репродуктивного выбора». В частности, речь идет об индивидуальном сопровождении, психологической помощи и других формах социальной поддержки.

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
Мир8 минут чтения

Как сообщает «Рзн.инфо», предполагается, что перед возможным решением о прерывании беременности женщины будут обязаны пройти консультации с семейными кураторами из соцслужб. Эти специалисты будут стремиться «проработать» с женщинами обстоятельства, приведшие к такому выбору, и предложить возможные пути поддержки и сохранения беременности.

Кроме того, жительниц Рязани, рассматривающих возможность прерывания беременности, будут информировать о мерах поддержки матерей и направлять на консультацию к психологу.

Министр труда и социальной защиты населения региона Денис Тараканов подчеркнул, что принятый закон «устанавливает гарантию защиты материнства».

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
Криминал6 минут чтения

Ранее Министерство здравоохранения отчиталось о росте числа россиянок, которых удалось отговорить прерывать беременность после медицинских консультаций. По данным ведомства, их доля за три года выросла с 21,2 до 24,7 процента. В Чечне этот показатель составляет 100 процентов, в Калужской области — шесть процентов.

Проект «Если быть точным» обратил внимание, что показатели в регионах сильно отличаются друг от друга, а столь значительный разброс может свидетельствовать о возможных манипуляциях с отчетностью.

Демограф Алексей Ракша утверждает, что эти показатели «не имеют отношения к демографии и не влияют на рождаемость» в России. По его словам, у них «нет ценности», и они могут отражать «административные игрища чиновников».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01 22 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования