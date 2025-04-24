К решившим сделать аборт россиянкам приставят кураторов

В Рязанской области к женщинам, решившим прервать беременность, приставят семейных кураторов. Такая мера прописана в законопроекте о запрете «склонения» женщин к аборту, который был принят на заседании правительства во вторник, 22 апреля.

Инициатором законопроекта стал министр труда и соцзащиты населения Рязани Денис Тараканов. Сообщается, что регион стал уже 20 субъектом России, где были приняты меры, запрещающие «склонение» женщин к прерыванию беременности. При этом какая конкретно ответственность предусмотрена за нарушение этого закона в Рязанской области пока не уточняется.

Документ также предусматривает введение дополнительных мер поддержки для семей, оказавшихся в ситуации так называемого «репродуктивного выбора». В частности, речь идет об индивидуальном сопровождении, психологической помощи и других формах социальной поддержки.

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Как сообщает «Рзн.инфо», предполагается, что перед возможным решением о прерывании беременности женщины будут обязаны пройти консультации с семейными кураторами из соцслужб. Эти специалисты будут стремиться «проработать» с женщинами обстоятельства, приведшие к такому выбору, и предложить возможные пути поддержки и сохранения беременности.

Кроме того, жительниц Рязани, рассматривающих возможность прерывания беременности, будут информировать о мерах поддержки матерей и направлять на консультацию к психологу.

Министр труда и социальной защиты населения региона Денис Тараканов подчеркнул, что принятый закон «устанавливает гарантию защиты материнства».

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Ранее Министерство здравоохранения отчиталось о росте числа россиянок, которых удалось отговорить прерывать беременность после медицинских консультаций. По данным ведомства, их доля за три года выросла с 21,2 до 24,7 процента. В Чечне этот показатель составляет 100 процентов, в Калужской области — шесть процентов.

Проект «Если быть точным» обратил внимание, что показатели в регионах сильно отличаются друг от друга, а столь значительный разброс может свидетельствовать о возможных манипуляциях с отчетностью.

Демограф Алексей Ракша утверждает, что эти показатели «не имеют отношения к демографии и не влияют на рождаемость» в России. По его словам, у них «нет ценности», и они могут отражать «административные игрища чиновников».

